Fim de semana. Vai estar bom tempo para ir votar

O tempo vai continuar frio nos próximos dias, mas a temperatura máxima deverá subir ligeiramente no fim de semana. Até porque as temperaturas descem um pouco nesta sexta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o termómetro deverá hoje chegar aos 17 graus em Lisboa, no Porto e em Évora, aos 18 em Faro e Beja, e aos 10 na Guarda.

As mínimas oscilam entre os -2 graus na Guarda e os 10 em Faro.

Mas não há chuva prevista, nem nesta sexta-feira nem para o fim de semana. O céu deverá andar pouco nublado ou limpo.

Já o vento, hoje sopra de Leste, por vezes forte nas terras altas. Há ainda condições para a formação de geada no interior Norte e Centro.

No sábado, Lisboa e Porto deverão chegar aos 18 graus de máxima, Faro sobe para os 19 e a Guarda para os 12.

As mínimas também sobem ligeiramente, com Faro a atingir os 12 graus, Lisboa os 9, Porto a chegar aos 7 e a Guarda a descer aos -3.

No domingo, dia de eleições legislativas, a temperatura mínima na Guarda para positivo, atingindo 1 grau, enquanto a máxima poderá chegar aos 13 graus.

No resto do país, são várias as cidades a chegar aos 19 graus de máxima: Faro, Porto, Beja, Évora e Braga, sendo que Setúbal chegará mesmo aos 20 graus de máxima e Sines aos 21.