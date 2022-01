Falta de médicos. Porto de Mós paga plano de saúde a residentes

A Câmara Municipal de Porto de Mós, no distrito de Leiria, decidiu avançar com um plano complementar de saúde para os residentes no concelho. A medida visa dar resposta à falta de médicos no centro de saúde e nas extensões nas freguesias.

Em declarações à Renascença, o autarca Jorge Vala revela que o plano “tem como resposta, por exemplo, o médico ao domicílio uma vez por mês, por apenas dez euros.”

Outros benefícios são “a possibilidade de os habitantes fazerem exames complementares de diagnóstico com reduções na casa dos 30, 40 ou 50%, e consultas de especialidade também com desconto de 50%.”

Cento e vinte mil euros é o montante que a autarquia irá disponibilizar, anualmente, para financiar a parte que corresponde aos mais de 23 mil habitantes do concelho, sendo que, para estes, o cartão é gratuito. O plano estará ativo a partir de junho deste ano.

Centro de saúde tem médicos, mas não estão a trabalhar

Segundo o autarca, “só no centro de saúde de Porto de Mós, que tem de dar resposta também às povoações de Arrimal, Mendiga e Alqueidão, faltam cinco médicos”. “Temos de baixa prolongada três médicos neste momento, uma vaga que foi deixada por um médico a quem foi autorizada a mobilidade, e temos uma médica ausente porque rescindiu o contrato, dizendo-nos que o fazia por se sentir esgotada”, acrescentou.

Esgotados estão também os poucos médicos que ainda resistem na instituição. José Carlos Ramos, que ajudou a abrir o centro de saúde, desabafa: "somos dois colegas aqui neste momento a ver ficheiros de seis ou sete."

Recentemente, o Ministério da Saúde abriu uma vaga, e não as quatro que foram pedidas, o que o autarca de Porto de Mós diz não compreender. "Esta vaga ficou preenchida, mas agora a médica está de baixa prolongada", lamenta.