Ex-bancário que desviou 423 mil euros condenado a seis anos de prisão em Aveiro

Um ex-bancário foi condenado no Tribunal de Aveiro a seis anos de prisão por se ter apropriado de mais de 423 mil euros das contas bancárias de um casal de clientes, segundo um acórdão hoje consultado pela Lusa.

No acórdão, datado de 27 de janeiro, o Tribunal deu como provado os crimes de abuso de confiança e de falsificação de documentos de que o arguido estava acusado.

A mulher do arguido foi condenada no mesmo processo por um crime de recetação a três anos e três meses de prisão, com pena suspensa, com a condição de pagar 10 mil euros aos lesados a deduzir na indemnização fixada pelo tribunal.

Durante o julgamento, o arguido assumiu a autoria de todos os movimentos bancários, descritos na acusação do Ministério Público (MP), bem como os gastos com um cartão de crédito em nome da mulher, embora não soubesse explicar como é que assinava essas despesas, uma vez que não era o titular do cartão.

Perante o coletivo de juízes, o ex-bancário, referiu ter perdido "o controlo da situação por completo", deixando de equilibrar as contas, e alegou que "não tinha uma necessidade fora do normal para desviar o dinheiro".

O arguido, que rescindiu unilateralmente o seu contrato de trabalho com o BCP em dezembro de 2011, assegurou ainda que a mulher desconhecia a situação, ao contrário do que refere a acusação.

Estas declarações foram corroboradas pela mulher do ex-funcionário bancário, que disse não se ter apercebido que o seu nível de vida era incompatível com os seus rendimentos.