Covid-19. Munícipes de Loures satisfeitos com vacinação itinerante

Sónia Sousa é mais nova. Já teve Covid e por isso, veio tomar a segunda dose. "Não me dava jeito nenhum ir para Loures. Soube deste centro, inscrevi-me e foi rápido. Deu-me muito jeito". Também lhe deu jeito a garrafa de água que lhe ofereceram à saída, num saquinho de feltro negro com o logotipo da Câmara de Loures.

"A camioneta fica bastante longe. E já lá fui duas vezes. Por acaso, a Junta tinha uma carrinha que nos levou lá", admite esta idosa, de 83 anos, para quem esta é a melhor solução. para hoje está agendada a vacinação de 80 pessoas. As duas salas onde funciona a Assembleia de Freguesia de São João da Talha estão ocupadas. De um lado, três enfermeiras e dois auxiliares recebem os inscritos, que preenchem um formulário e esperam pela chamada. E lá recebem a vacina.

Não é um projeto de massas. É um projeto de qualidade

O projeto resulta de uma parceria entre a autarquia de Loures, o Agrupamento de Centros de Saúde de Loures e Odivelas e as juntas de freguesia do concelho, que disponibilizam os espaços físicos para a vacinação.

E freguesia a freguesia, "numa lógica de grande proximidade", implementam o projeto desde meados de Dezembro a todos os que nele se inscrevem.

"Neste momento já ultrapassámos as 1300 pessoas", revela Sónia Paixão, vice-presidente do Município de Loures, que tem a seu cargo a Divisão de Gestão e Promoção da Saúde, que acredita que "dificilmente algumas pessoas teriam oportunidade de ir a Loures, ao Centro de Vacinação, porque não tinham confiança. Não estavam predispostas para ser vacinadas".

Prova disso, o facto de terem apanhado várias pessoas que não tinham iniciado a sua vacinação.

"Também fomos aos lares de idosos de todo o concelho, tornando muito mais rápido o processo de vacinação", diz a autarca.

Por isso, a Câmara de Loures faz um balanço muito positivo deste projeto, que irá estender aos bairros de realojamento de maior densidade populacional, como na Apelação e nos Terraços da Ponte.

"Para irmos ao encontro de quem mais necessita e ficarmos com um sentimento de maior segurança, aquele que o processo de vacinação nos permite".

De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 15h00 horas, as equipas itinerantes deslocam-se às instalações indicadas pelas juntas de freguesia, de acordo com programação previamente definida para a administração das vacinas, a qual resulta da marcação feita pelos utentes através do 800 100 176.