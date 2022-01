Sucessor do ‘Pão de Forma' da Volkswagen vai ter participação da Autoeuropa

"Esta unidade realizou trabalhos de ajuste e testes aos conjuntos de ferramentas novos que foram construídos pela SKODA e que foram enviados para Hannover, onde as peças serão estampadas e onde o ID. Buzz será construído", salienta a empresa do grupo alemão Volkswagen.

Segundo a fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, "a unidade de negócio de cunhos e cortantes da Volkswagen Autoeuropa faz parte do conjunto de parceiros que contribuiu para a finalização de ferramentas que irão dar origem à carroçaria do ID. Buzz".

"ID. Buzz, a lenda retorna com cunho português", é o slogan escolhido pela Autoeuropa no comunicado em que anuncia a participação da fábrica de automóveis de Palmela no desenvolvimento de alguns componentes do novo veículo elétrico, sucessor do furgão lançado nos anos 50 do século passado.

A Autoeuropa vai participar no desenvolvimento de alguns componentes do novo furgão elétrico da Volkswagen, sucessor do conhecido como "Pão de Forma", que será construído em Hannover, na Alemanha.

"Do conjunto de 12 ferramentas, a unidade de cunhos e cortantes realizou o ajuste completo a seis que irão dar origem às laterais exteriores esquerda e direita do modelo ID. Buzz (três para cada um dos lados e que têm a função de corte e calibração), as maiores com que a equipa da Volkswagen Autoeuropa já trabalhou", justifica a empresa de Palmela, no distrito de Setúbal.

De acordo com o diretor de produção e responsável pela unidade de cunhos e cortantes, João Melo, citado no comunicado da Autoeuropa, "o projeto é particularmente importante, não só pela dimensão da peça e das ferramentas, mas também por ser o primeiro em colaboração com a SKODA".

"Estrategicamente temos procurado colaborar com outras unidades de cunhos e cortantes do grupo, diversificando assim o nosso portfólio de clientes e fornecedores internos. Para além da Volkswagen, temos atualmente projetos com a Audi, com a Porsche e com a SKODA", afirma João Melo.

"Estas parcerias permitem não só uma partilha de conhecimento dentro do grupo, mas também uma otimização de recursos e ponderação das capacidades entre as várias unidades", salienta.

O CEO da Volkswagen, Herbert Diess, anunciou no início de janeiro a produção do novo veículo elétrico `ID. Buzz´, considerado o sucessor do icónico "Pão de Forma", já a partir de março de 2022.