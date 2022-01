Sismo com magnitude de 4,1 sentido em Braga, Porto e Viana do Castelo

Um sismo com magnitude de 4,1 na escala de Richter e epicentro a cerca de 35 quilómetros a sul-sudoeste do Cabo Finisterra, em Espanha, foi sentido esta quinta-feira em Santo Tirso, Póvoa de Lanhoso e Ponte Lima, nos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo.

Segundo a nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o evento aconteceu pelas 14h44 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O sismo com epicentro a 35 quilómetros do Cabo Finisterra, na província da Corunha, em Espanha, “foi sentido com intensidade máxima III” na escala de Mercalli modificada, no concelho de Santo Tirso, no Porto.

Foi também sentido, ainda que com menor intensidade, nos concelhos de Póvoa de Lanhoso, em Braga, e Ponte de Lima, em Viana do Castelo.

O IPMA adianta que, “se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados”.

Um sismo com magnitude entre 4,0 e 4,9 na escala de Richter é considerado “ligeiro”, sendo pouco provável que provoque danos.

A Escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”. Um nível III nesta escala diz respeito a um evento “fraco”, que pode ser “sentido dentro de casa”, e a sua “vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, lê-se no ‘site’ do IPMA.