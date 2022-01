Processo de extradição de João Rendeiro devolvido a Portugal

O processo de extradição de João Rendeiro vai ser devolvido pelas autoridades sul-africanas para que Portugal verifique a autenticidade dos documentos, após os selos terem sido danificados durante o envio. A decisão foi tomada esta quinta-feira pelo juiz Johan Van Rooyen, que preside ao processo do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP). O magistrado agendou para 20 de maio uma sessão entre as partes para preparar o julgamento da extradição, que tem como datas indicativas de 13 a 30 de junho. O magistrado referiu que são datas "acordadas entre as partes". O ex-presidente do BPP vai permanecer detido na prisão de Westville, na África do Sul, para onde regressou no final da audiência desta quinta-feira. João Rendeiro chegou a tribunal num carro celular pouco depois das 9h00 (7h00 em Lisboa). À semelhança do que aconteceu na semana passada, o ex-banqueiro saiu do carro sob forte escolta policial.

Detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville. A defesa de João Rendeiro alega que o ex-presidente do BPP já foi alvo de "tentativas de extorsão" e que os seus direitos humanos estão a ser violados na prisão de Westville, em Durban, na África do Sul. Segundo uma carta enviada às Nações Unidas (ONU), a advogada June Marks queixou-se das condições "terríveis" do estabelecimento prisional no qual o antigo banqueiro se encontra detido desde 13 de dezembro, ao afirmar que "há mais de 50 pessoas na cela" e que não há "roupa de cama verdadeira" disponível, apelando a que a Comissão da ONU para os Direitos Humanos vá inspecionar "o mais depressa possível" Westville.