Morreu Jaime de Lacerda, diretor-geral do Fórum para a Competitividade

O diretor-geral do Fórum para a Competitividade, Jaime de Lacerda, morreu na quarta-feira, vítima de doença, anunciou a entidade.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Jaime de Lacerda, diretor-geral do Fórum, depois de um longo período de doença que ele não quis que o impedisse de trabalhar, até há duas semanas", escreveu Pedro Ferraz da Costa, presidente do Fórum para a Competitividade, num comunicado divulgado na página da instituição.

Jaime de Lacerda era diretor-geral do Fórum para a Competitividade desde fevereiro de 2004 e foi anteriormente vice-presidente Associação Industrial Portuguesa (AIP).

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, frequentou posteriormente durante um ano o curso de finanças para não financeiros na Fundação Getúlio Vargas, no Brasil. Entre 2000 e 2011 foi presidente do grupo CGM Moçambique e desempenhou também funções de gestor da Lubritex - Sociedade Administradora de Compras em Grupo.