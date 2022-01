Há 30 mil alunos sem todas as aulas, diz Frenprof

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) estimou hoje que 30 mil alunos estejam sem as aulas todas, com base nos horários de docentes colocados a concurso para as escolas públicas.

“No privado, o problema é semelhante, contudo, é ocultado e, que se conheça, nem a Inspeção age, como era seu dever”, afirmou em comunicado a estrutura sindical.

De acordo com a Fenprof, na quarta-feira, o número de horas em concurso de contratação de escola era de 5.802, sendo necessário “recuar a meados de outubro” para encontrar um número “mais elevado”.

Isto sem ter em conta as situações de isolamento por covid-19, que “o Ministério da Educação continua a ocultar”, escreve a federação, segundo a qual as horas em causa se distribuem por um total de 469 horários a concurso.

A Fenprof considerou que a Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) deveria atuar também ao nível do ensino privado, onde faltam igualmente professores.