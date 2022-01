Metade das crianças que vão às urgências do Hospital São João têm Covid-19

Veja também:

Metade das crianças que dão entrada na urgência do Hospital de São João, no Porto, estão infetadas com Covid-19.

O presidente do Centro Hospitalar, Fernando Araújo, garante que aquela unidade de cuidados de saúde está a ser capaz de dar resposta à pressão na ala pediátrica.

“Temos aqui na urgência pediátrica cerca de 200 a 300 casos por dia, e mais de metade é por patologia respiratória. Temos tido uma taxa de positivos superior a 50%, significa uma enorme procura de doentes Covid, mas tem havido uma resposta adequada, os tempos de espera são limitados e, quando é necessário, são encaminhados para as Equipas de Saúde Familiar, que seguem os casos menos graves.”

Fernando Araújo diz que, para além do aumento de crianças infetadas, há ainda um aumento de doentes com problemas respiratórios e oncológicos.

O presidente do Centro Hospitalar admite a pressão na urgência, mas salienta a segurança e o controlo da situação.

“Temos no lado da urgência uma enorme pressão nesse sentido e temos atualmente só dez crianças com Covid, algumas delas por outras causas, mas também estão infetadas. Há crianças com patologia oncológica que, por terem Covid, são transferidas para serem tratadas neste ambiente. É com alguma exigência e complexidade, mas com enorme segurança.”

O presidente do conselho de administração do Hospital de São João falava aos jornalistas durante uma visita do Bispo do Porto à ala pediátrica. D. Manuel Linda salientou a importância da vertente humana vivida neste novo espaço.