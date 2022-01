Covid-19. Vacinação Casa Aberta para maiores de 45 anos

Veja também:

A modalidade Casa Aberta para a dose de reforço da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 foi alargada a pessoas com 45 ou mais anos, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde.

Pode ser vacinados neste modelo "os cidadãos com 45 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há 150 ou mais dias, mantendo-se também para as pessoas com 30 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio", refere a tutela, em comunicado.



Adicionalmente, está também disponível a modalidade Casa Aberta mediante senha digital para os grupos prioritários de vacinação, nomeadamente magistrados e elementos do sistema judicial, estudantes dos cursos de saúde (mediante declaração do estabelecimento de ensino superior) e cidadãos das mesas de voto do processo eleitoral e respetivos elementos auxiliares.



Estão também incluídos nos grupos prioritários os profissionais da PSP, GNR, Polícia Judiciária e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), comunidade universitária (estrutura docente e apoio) e pessoas com comorbilidades, elegíveis para esta fase da vacinação, portadoras de declaração médica.



Para usufruírem do sistema de senha digital da modalidade Casa Aberta os utentes devem solicitar uma senha no dia em que pretenderem ser vacinados.

No portal COVID-19, deverá ser preenchido um formulário, sendo posteriormente enviada para o telemóvel uma senha digital com o respetivo número e hora prevista.

No centro de vacinação, os utentes devem apresentar um documento comprovativo da profissão que exercem.

Desde terça-feira, as pessoas com 25 ou mais anos podem agendar dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.