Covid-19. Miocardites 60 vezes menos frequentes em crianças vacinadas

Veja também:

Um parecer do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, da Direção-Geral da Saúde (DGS), indica que as miocardites são 60 vezes menos frequentes em crianças vacinadas contra a Covid-19 do que em infetadas.

“A vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 é segura e eficaz em idade pediátrica. As reacções adversas são raras, muito em particular no grupo de crianças entre os 5 e os 11 anos" destaca o documento, ao qual a Renascença teve acesso.



Segundo o parecer, as reações adversas são raras, muito, em particular, no grupo de crianças entre os 5 e os 11 anos.

A miocardite após vacinação é, também, muito rara e geralmente ligeira, com rápida recuperação, parece não ter sequelas, e atinge particularmente rapazes na adolescência e jovens adultos.

"Neste contexto, a vacinação assume-se como uma medida que permite diminuir a potencial gravidade do impacto da Covid-19 nas crianças e adolescentes, sobretudo tendo em conta a evidência científica robusta de que a vacina é segura" lê-se no parecer.

O documento também realça que hospitais pediátricos nacionais apontam que "o risco de envolvimento cardíaco em doentes com infecção por covid, em qualquer idade, é uniformemente pior e mais frequente, do que após a vacinação".

Quase 4,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, cerca de 70 mil das quais na segunda-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS) esta terça-feira.