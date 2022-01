Tem 25 anos? Já pode agendar dose de reforço da vacina Covid-19

Veja também:

As pessoas com 25 ou mais anos já podem, a partir desta terça-feira à tarde, agendar dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.

Atualmente, podem marcar a dose de reforço (e a vacina da gripe, se elegível) as pessoas com:



50 ou mais anos para dose de reforço contra a Covid-19 e/ou Gripe

25 ou mais anos para dose de reforço contra a Covid-19

18 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Segundo dados de quarta-feira Direção-Geral da Saúde, mais de quatro milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 e mais de 8,7 milhões têm a vacinação primária completa.

Portugal regista esta terça-feira mais 48 mortes e 57.657 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses desce, após dois dias com valores elevados de novas hospitalizações.



Há agora 2.320 internadas no conjunto de enfermarias e unidades de cuidados intensivos, menos 28 em relação ao dia anterior.

Em unidades de cuidados intensivos estão internadas 158 pessoas, uma descida de 14 pacientes mais graves.

Na soma dos casos ativos e dos contactos de vigilância, Portugal tem mais de um milhão e 30 mil pessoas em isolamento, um novo recorde desde o início da pandemia.