Seca. Ativados planos de contingência nas zonas mais afetadas

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) está a monitorizar os efeitos da seca nos aproveitamentos hidroagrícolas e a acionar os planos de contingência nas zonas mais afetadas, afirmou esta terça-feira o seu diretor, considerando a situação "preocupante".

A seca moderada que afeta o país "é preocupante", disse hoje à Lusa o diretor-geral de Agricultura, Rogério Ferreira, assegurando que a DGADR está "a acompanhar atentamente a situação e a monitorizar os aproveitamentos hidroagrícolas" sob tutela direta deste organismo e "a acionar os planos de contingência".

Rogério Ferreira apontou como "pontos mais críticos" e sob "maior pressão" as zonas de Odemira, no Alentejo Litoral, e do Algarve, onde vai ser acionado o plano de contingência para atender "à tendência do aumento do consumo deste bem essencial [a água]" nas atividades afetas à agricultura.

O diretor-geral garantiu ainda que a DGADR está "a fazer os investimentos fundamentais" ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), "para a melhoria das infraestruturas existentes e que permitem melhorar a eficiência" no consumo de água.

"Há uma parte significativa do investimento para fazer utilização das águas residuais", sublinhou, revelando que estão a ser feitos esforços "não apenas ao nível da água existente à superfície ou subterrânea".