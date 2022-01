Saiba tudo sobre o teste PCR saliva

Veja também:

Numa altura em que milhares de famílias portuguesas lidam com um aumento do número de infeções por Covid-19, em especial nas faixas etárias mais novas, o teste PCR em amostra de saliva pode ser uma solução para as crianças.

A quem se destina?

O teste com base na saliva é especialmente indicado para crianças a partir dos 4 anos, uma vez que apresenta uma sensibilidade e especificidade comparáveis à colheita com zaragatoa (“cotonete”), mas provocando muito menos desconforto à criança durante a colheita.

Embora possa ser usado por todas as pessoas com suspeita de infeção por SARS-CoV-2 no diagnóstico à Covid-19, é recomendado também a doentes mais sensíveis ao recurso da zaragatoa.

Como é feito o exame?

O teste é feito por meio de uma amostra do trato respiratório inferior. Isto é, através de uma colheita de saliva, preferencialmente, a primeira da manhã e colhida através de um funil. Para o realizar é necessário lavar a boca com água 30 minutos antes da colheita. Durante esse período não se pode comer, beber, fumar ou mastigar pastilha elástica.

Onde pode ser realizado?

O teste pode ser realizado em diversos laboratórios de análises espalhados pelo país. É feito sempre por um profissional de saúde. Não é permitida a auto-colheita.

Os testes são fiáveis?

O teste de PCR para SARS2-Covid 19 na saliva apresenta menor sensibilidade do que quando realizado em zaragatoa da nasofaringe. A sua utilização clínica pode, por isso, ser limitada. A utilização deste resultado deve ser revista à luz da Norma 19/2020 da DGS sobre “Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2".

Têm comparticipação?

O teste PCR Saliva é comparticipado a 100% pelo SNS (se efetuado com prescrição médica do Centro de Saúde ou da Linha SNS24).