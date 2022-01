Ordem dos Médicos diz que Portugal deve começar a preparar a fase de endemia da Covid-19

O Bastonário da Ordem dos Médicos defendeu, à Renascença, que Portugal já deve começar a preparar a fase de endemia da Covid-19.

"Sem dúvida. A partir de finais de março, início de abril, a temperatura vai aumentar e a pandemia vai passar a endemia", refere.

Miguel Guimarães diz que, nessa nova fase da convivência com a Covid-19, "é preciso gerir os casos mais graves e preparar as pessoas para uma vacinação antes do inverno".

O Bastonário da OM explica que será preciso realizar um processo de decisão para definir quem deve receber esta dose "sazonal" e como se vai organizar o processo.

À Renascença, Miguel Guimarães critica a organização das eleições legislativas por terem sido "um desastre" que não precaveu os riscos da quinta vaga, provocada pela variante Ómicron.

E critica as tradicionais arruadas dos partidos, que têm concentrado muitas pessoas, nos últimos dias de campanha.

"Não é um sinal responsável. É mais seguro uma pessoa infetada ou que está em isolamento ir votar, do que participar numa arruada. É óbvio que estes momentos têm impacto na disseminação da infeção. É indiscutível", aponta.