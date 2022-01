Frente Cívica escreve carta de apoio a Navalny e critica atribuição de nacionalidade a Abramovich

Os dirigentes da Frente Cívica escrevem e enviam, esta quarta-feira, uma carta ao ativista russo Alexei Navalny.

No documento a que a Renascença teve acesso em primeira mão, dizem partilhar da indignação do opositor de Vladimir Putin com a obtenção da nacionalidade portuguesa por Abramovich.

"Nós vimos como Navalny denunciou a permissividade do Estado português neste caso e não deixamos de concordar com ele e de nos sentirmos envergonhados com a figura que o Estado fez a nível internacional", explica João Paulo Batalha.

O ativista russo Alexei Navalny, no final de dezembro, criticou Portugal, um país da NATO, por ter concedido cidadania a Abramovich, chegando a dizer que as autoridades portuguesas carregam malas com dinheiro.

A carta redigida pela Associação Frente Cívica pede esclarecimentos ao Instituto dos Registos de Notariado, como, por exemplo, "informação estatística que nos permita avaliar como o programa está a ser controlado pelo Estado português", conta João Paulo Batalha.