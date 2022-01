Covid-19. Santa Maria triplicou número de internados num mês

O Hospital Santa Maria, em Lisboa, triplicou desde o Natal o número de internados por Covid-19, chegando aos 115. No entanto, metade chegou por outros motivos e apenas no acesso à unidade hospitalar se percebeu que eram casos positivos do novo coronavírus.

Segundo disse à Lusa fonte hospitalar, cerca de metade dos 115 doentes internados em Santa Maria nas áreas Covid entraram no hospital por outros motivos, designadamente por descompensações de outras doenças que têm ou para cirurgias.

“Os doentes são todos testados antes do internamento e, quando testam positivo, nos casos em que a cirurgia não pode ser feita uma ou duas semanas depois, os doentes ficam, são operados e no pós-operatório recuperam em enfermarias”, explicou a fonte.

Quando a cirurgia pode ser feita num curto espaço de tempo, os doentes vão para casa e depois são novamente chamados.