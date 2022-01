Vacinação Covid-19. Mais de quatro milhões de pessoas já receberam reforço

Veja também:

Até domingo, mais de quatro milhões e 400 mil pessoas receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 (4.413.192). Os números são da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo a qual já se vacinaram contra a gripe 2.541.950 pessoas.

De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira, com dados relativos a domingo (23 de janeiro), o número de pessoas com a vacinação primária contra a Covid-19 aproxima-se cada vez mais dos nove milhões – é agora de 8.777.116.

No domingo, foram administradas 85.331 vacinas contra a Covid-19 (reforço e plano inicial) e contra a gripe.

Quanto à vacinação pediátrica (5-11 anos) contra o novo coronavírus, o total de vacinas administradas é de 301 mil.

Nesta segunda-feira, abriu o agendamento da dose de reforço para as pessoas com 30 ou mais anos, sendo que quem tiver “18 ou mais anos” e seja vacinado “com vacina Janssen há 90 ou mais dias”, também já pode agendar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

O agendamento deve ser confirmado, respondendo à mensagem. No dia que lhe foi destinado, deve dirigir-se ao local, na hora indicada, para tomar a ou as vacinas.