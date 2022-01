Forças Armadas Portuguesas com mais 1.007 efetivos em 2021

As Forças Armadas Portuguesas cresceram 1.007 efetivos em 2021, num total de 27.741 efetivos, além dos militares em reserva, com as candidaturas a registarem igualmente um aumento, anunciou o Ministério da Defesa nesta segunda-feira.

Em comunicado, este ministério avança que o aumento consolida um crescimento desde 2019, ano em que o número de efetivos foi de 26.569 (26.734 e 2020).

As candidaturas em regime de voluntariado e regime de contrato foram, em 2020, os mais altos desde 2016, contabilizando 10.492, apesar da situação pandémica que "afetou a normal divulgação e a realização dos concursos".

Para o quadro permanente, prossegue a informação da Defesa, registaram-se, no ano passado, 3.540 candidaturas, um número ligeiramente superior a 2020, ano em que já se tinha verificado um aumento superior a 25%, face a 2019.

Para o Ministério da Defesa, o aumento das candidaturas traduz "os resultados do esforço dos ramos das Forças Armadas e dos serviços do Ministério da Defesa Nacional em termos da melhoria dos seus processos de comunicação e divulgação, mais intensos e assentes em instrumentos digitais, com o objetivo de aproximar a Defesa Nacional dos jovens".