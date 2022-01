Quinze distritos com aviso amarelo devido ao frio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) renovou este domingo o aviso amarelo em 15 distritos devido ao frio e um aviso idêntico no Algarve, mas por causa da agitação marítima.

Até às 11:00 de segunda-feira, os meteorologistas preveem a persistência de valores baixos da temperatura mínima, com valores negativos em Bragança e na Guarda (-2º), e em Vila Real (-1º).

Além daqueles três distritos, e à semelhança de sábado, estão sob aviso amarelo Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu.

Quanto a Faro, o aviso é válido até às 18:00 de hoje e deve-se a agitação marítima, com a previsão de ondas de Sueste com 2 a 2,5 metros na costa Sul.

O aviso amarelo, o menos grave na escala do IPMA depois do laranja e do vermelho, é emitido sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Lisboa e Beja, tal como no sábado, são os únicos distritos sem avisos meteorológicos.

O IPMA prevê para hoje, no continente, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul, formação de geada, em especial no interior, e uma pequena subida da temperatura máxima.

Há a possibilidade de ocorrerem aguaceiros fracos no Algarve, segundo a previsão dos técnicos.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas do Centro e Sul.

Com a previsão de subida da máxima, as temperaturas no continente devem oscilar entre -2º e 18º em Sines, no distrito de Setúbal.

Quando às ilhas, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas nos Açores, com as temperaturas a oscilarem entre os 11º e os 17º.

Na Madeira, a previsão para hoje é de períodos de céu muito nublado, e aguaceiros fracos a partir da tarde, em especial nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira.

Também se prevê uma pequena descida da temperatura mínima, para os 15º, enquanto a máxima deverá chegar aos 21º no Funchal.