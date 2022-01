Pescador morre após queda de falésia na Zambujeira do Mar

Um pescador lúdico de nacionalidade tailandesa morreu no sábado, depois de ter caído numa falésia ao final da tarde, zona da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, anunciou este domingo a Autoridade Marítima Nacional.

O corpo da vítima, de nacionalidade tailandesa, foi retirado da água pelos elementos da Estação Salva-vidas e transportado para o porto da Barca, onde foi declarado o óbito pela delegada de saúde”, lê-se no comunicado da Marinha.

De acordo com a nota, o alerta foi dado às 18h53 por outro pescador que se encontrava no local e que informava que “um homem teria caído de uma falésia”.

Foram “de imediato ativados para o local os elementos da Estação Salva-vidas de Sines e do Comando-local da Polícia Marítima de Sines. Para o local deslocaram-se ainda elementos da Cruz Vermelha de Colos e dos Bombeiros Voluntários de Odemira”, acrescenta-se no comunicado.

Depois de resgatado, o corpo foi transportado pelos elementos da Cruz Vermelha de Colos para o Gabinete de Medicina Legal do hospital de Beja.

O Comando-local da Polícia Marítima de Sines tomou conta da ocorrência.