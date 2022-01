Maiores de 30 anos já podem agendar dose de reforço da vacina Covid-19

Veja também:

As pessoas com 30 ou mais anos já podem, a partir deste domingo à tarde, agendar dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.



Atualmente, podem marcar a dose de reforço (e a vacina da gripe, se elegível) as pessoas com:

60 ou mais anos

3o ou mais anos

18 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Segundo dados de quarta-feira Direção-Geral da Saúde, mais de quatro milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 e mais de 8,7 milhões têm a vacinação primária completa.

Nas últimas 24 horas, o número de internamentos em Portugal disparou com mais 192 pessoas hospitalizadas com a infeção da Covid-19.

Desde fevereiro de 2021 que não havia tantas pessoas com necessidade de ficarem a receber cuidados hospitalares. No dia 26 desse mês, estavam 2.404 pessoas em unidades hospitalares.

Agora, há 2.219 as pessoas internadas. Nas unidades de cuidados intensivos estão mais seis pessoas, em relação a sábado - são 160.



Portugal registou 45.569 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado. O número de mortes foi de 30.