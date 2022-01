DGS volta a exigir caixão fechado em funerais de vítimas de Covid-19 um ano depois

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou no final da semana que terminou as regras para os funerais de pessoas vítimas da covid-19. E salta a vista a retoma da norma que obriga "o caixão a manter-se sempre fechado, por não ser permitido tocar no corpo".

Há quase um ano, a 6 de fevereiro de 2021, a DGS escrevia o "reconhecimento visual do corpo" podia ser feito "por um familiar próximo" se a família o desejasse, e existirem condições para isso, “pode permitir-se a visualização do corpo”.

Agora, volta tudo à primeira forma. Isto apesar de no preâmbulo da norma, a DGS escrever que até à data, não há evidência de contágio e infeção pela exposição aos corpos de pessoas que morreram com SARS-CoV-2/COVID-19.

"De facto, a probabilidade de emissão de gotículas ou produção de aerossóis é inexistente no cadáver. No entanto, todos os profissionais de saúde ou outros, que manipulem ou preparem o corpo, devem usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado, de acordo com as precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente luvas, bata ou avental impermeável descartável e máscara cirúrgica", lê-se.