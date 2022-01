Boletim DGS. Há 192 novos internamentos em 24 horas, o pior dia do último ano

Agora, há 2.219 as pessoas internadas. Nas unidades de cuidados intensivos estão mais seis pessoas, em relação a sábado - são 160.

Desde fevereiro de 2021 que não havia tantas pessoas com necessidade de ficarem a receber cuidados hospitalares. No dia 26 desse mês, estavam 2.404 pessoas em unidades hospitalares.

Nas últimas 24 horas, o número de internamentos em Portugal disparou com mais 192 pessoas hospitalizadas com a infeção da Covid-19.

Neste domingo, em Portugal com quase mais 35 mil casos ativos e mais quase 27 mil casos em vigilância, Portugal contabiliza quase um milhão de pessoas em isolamento. Isto quer dizer que um em cada dez portugueses está impedido de sair de casa por questões sanitárias.

O Norte volta a ser a região com mais casos de infeção com 20.549 infeções e mais 10 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo soma mais 13.303 casos, e 16 mortes.

No Centro do país registaram-se mais 6.954 casos nas últimas 24 horas e duas mortes, enquanto o Alentejo tem 1.337 casos e uma morte. Já o Algarve contabilizou mais 1.716 casos e um morto.

Na Madeira e nos Açores não houve mortes por Covid-19 no boletim deste domingo. Na Madeira registaram-se 1005 casos, e nos Açores 705 casos.

Este domigo, há mais 10.571 pessoas recuperadas, o que soma ao total de mais de 1,7 milhões de pessoas que já recuperaram da doença.