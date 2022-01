Processo EDP volta às mãos de Carlos Alexandre

O processo EDP, que tem o ex-ministro Manuel Pinho como principal arguido, voltou às mãos do juiz Carlos Alexandre após um sorteio eletrónico realizado esta sexta-feira, avança o Eco.



Segundo o jornal, o sorteio do processo EDP ficou de fora do sorteio dos processos do novo "Ticão", feito a 12 de janeiro, por ter ficado retido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Apesar de existirem mais sete juízes no tribunal além de Carlos Alexandre e Ivo Rosa, o processo voltou às mãos do juiz de instrução.

Com o novo sorteio, Carlos Alexandre deixa de ser substituto de Ivo Rosa neste processo e assume-o em pleno direito. Quando esteve com o caso, o "super juiz" aplicou uma caução de seis milhões a Manuel Pinho e prisão domiciliária com pulseira eletrónica.