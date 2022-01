Portugal com novo máximo de 58 mil casos, em dia com 49 mortes

Nos hospitais portugueses, no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos, há 2.044 internados com Covid-19 , mais 40 em comparação com o boletim de ontem.

A região Norte é a que regista o maior aumento do número de casos esta sexta-feira. São mais 24.930 infeções, além de 14 mortes.

Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 19 mortes e 17.673 novas infeções, no Centro nove óbitos e 8.719 casos, no Alentejo um óbito e 2.011 casos e no Algarve uma morte e 2.199 infeções.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista cinco mortes e 1.890 casos e os Açores 1.108 novas infeções.

Nos indicadores da matriz de risco, a taxa de incidência aumenta e o índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se estável.

A taxa de incidência nacional subiu de 4.490,9 para 4.731,3 casos por 100 mil habitantes e no continente passou de 4.437,4 para 4.674,0 casos.

O Rt nacional e no continente está nos 1,10.

Evolução da Covid-19 em Portugal