Metro de Lisboa. Plenário de trabalhadores pode afetar serviço na segunda-feira

Os maquinistas e inspetores do Metropolitano de Lisboa vão reunir-se na segunda-feira em plenário, podendo o normal funcionamento do serviço ser afetado entre as 12:45 e as 16:45, informou a empresa nesta sexta-feira.

Na nota, a empresa esclarece que o plenário dos "trabalhadores de tração com as categorias de maquinistas e inspetores" foi agendado pela Comissão Intersindical do Metropolitano de Lisboa para o período entre as 13:15 e as 16:15.

"Face às categorias profissionais em causa, tal situação poderá afetar o normal funcionamento do serviço de transporte nesse dia, das 12:45 às 16:45", indica o Metropolitano de Lisboa, agradecendo a compreensão dos clientes e lamentando "os eventuais inconvenientes que estas perturbações possam causar".