Covid-19 pelos hospitais. Amadora-Sintra é o que tem mais doentes internados

“O hospital continua a estar com uma elevada pressão sobre o seu serviço de urgência. No universo das três urgências do hospital, ultrapassamos diariamente os 700 episódios de urgência e com picos acima dos 800”, afirma Nelson Pereira, adiantando que “a percentagem de doentes com queixas respiratórias é bastante elevada : nos adultos, ronda os 120 doentes por dia e desses 40% em média são positivos”.

No Porto, o Centro Hospitalar Universitário de São João tem “neste momento 85 doentes internados com Covid, dos quais 17 em unidades de cuidados intensivos”, indica o diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva.

O Hospital Amadora-Sintra é o que tem maior número de doentes internados com Covid-19, nesta altura, na região de Lisboa. Há 173 doentes internados, dos quais cinco nos cuidados intensivos, de acordo com o balanço enviado há pouco à Renascença .

Segundo Nelson Pereira, os casos de Covid-19 têm vindo a aumentar desde dezembro do ano passado e a perspetiva é que o número ainda suba nas próximas semanas.

“Estes números têm vindo a crescer sucessivamente desde cerca do dia 20 do mês de dezembro do ano passado – notou-se um acréscimo significativo do ponto de vista dos doentes positivos e da percentagem de doentes positivos e também do número de crianças que nos procuram com Covid na última semana”, avança.

“Face à incidência nacional que observamos, e em particular na região Norte, antecipamos que os próximos dias e semanas ainda sejam de uma procura elevada e de uma pressão também elevada neste contexto”, conclui.

No Sul, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem 24 doentes com Covid-19 em Portimão e 49 em Faro, com um número de internamentos que tem sido estável.

Segundo a presidente do conselho de administração, o centro tem “11 doentes no total em unidades de cuidados intensivos” e “todos não vacinados”.