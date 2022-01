Como vai estar o tempo no dia das eleições?

Os dias de eleições serão frios, mas não vão ter chuva. Tanto no dia 23 – já o próximo domingo, em regime de voto antecipado – como o dia 30, uma semana depois, vão ter basicamente o mesmo tempo que se tem registado quase desde o início do ano.

“A partir do fim de semana, incluindo o dia 23, temos temperaturas na ordem dos 2, 3 graus negativos no interior Norte e Centro e, no litoral, mínimas de 4 a 6 graus”, indica à Renascença a meteorologista Cristina Simões.

“As temperaturas máximas estarão um pouco mais elevadas: no litoral podem atingir 17, 18 graus e no interior cerca de 10 graus”, acrescenta.

“Esta situação de tempo frio e seco irá manter-se ao longo de toda a semana e a tendência para o outro fim de semana – incluindo o dia 30, dia de eleições – é para tempo seco, sem ocorrência de precipitação. As temperaturas não terão alterações significativas”, conclui.