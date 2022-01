Banco Português de Gestão terá perdoado dívida a Luís Filipe Vieira

O Banco Português de Gestão (BPG) terá perdoado mais de dois milhões de euros de dívida a Luís Filipe Vieira, segundo a SIC Notícias.

De acordo com a estação televisiva, que terá tido acesso a documentos da operação "CArtão Vermelho", o ex-presidente do Benfica, arguido no processo, contraiu um empréstimo de 8,5 milhões de euros para adquirir uma herdade em Almodôvar, no entanto, nunca chegou a pagar.

Em novembro de 2018, Vieira foi sido notificado de que tinha prestações em atraso, algo que, pelas regras, permitiria ao BPG exigir o pagamento na totalidade. Contudo, sabendo que o BPG poderia acionar as garantias do empréstimo, que o tinha como avalista, o então presidente do Benfica terá contacto Carlos Monjardino, à data presidente da Administração do banco.

Vieira terá pedido diretamente a Monjardino que atrasasse o processo de reavaliação do terreno dado como hipoteca, de modo a ganhar tempo e reduzir o máximo possível o valor pago pela dívida.

Monjardino terá começado por pedir 4,9 milhões de euros, no entanto, a cessão do crédito terá sido efetuada por 4,1 milhões. Segundo as contas da Autoridade Tributária, a que a SIC Notícias terá tido acesso, o negócio terá custado cerca de dois milhões de euros ao BPG.