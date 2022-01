Porto. Um ferido em incêndio num prédio na rua da Alegria

Um incêndio deflagrou numa habitação de um prédio de oito pisos na rua da Alegria, no Porto, provocando um ferido por inalação de fumo.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o fogo começou cerca das 7h30 num apartamento no sexto andar, mas já foi extinto.

"A indicação que temos é que as chamas ficaram confinadas à casa onde começou", acrescentou.

Para o local foram deslocados 17 homens e seis viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto e uma viatura do INEM.