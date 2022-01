Novo máximo. 56 mil novos infetados e 34 mortos em dia com mais de dois mil internados

Veja também:

Portugal registou nas últimas 24 horas um novo máximo diário de infeções. São mais 56.426 novos casos. Há também registo de 34 mortos.

O número de internados também subiu e são agora mais de dois mil (2.004), mais 45 do que ontem, dos quais 152 em cuidados intensivos (menos um do que ontem).

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos continua a ser aquela que regista maior número de novos casos, com 10.243, seguida da faixa entre os 30 e os 39 anos, com 9.527, e, em terceiro lugar, a faixa entre os zero e os nove anos, com 9.284.

Das 34 vítimas mortais, 24 tinham mais de 80 anos, quatro tinham entre 70 e 79 anos, três entre 60 e 69 anos e depois uma vítima mortal entre os 50 e 059, outra entre os 40 e os 49 e mais uma entre 30 e 39 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal já contou 2.059.595 casos de Covid, dos quais 19.447 morreram e 1.655.580 conseguiram recuperar.