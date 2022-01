Maiores de 35 anos já podem agendar dose de reforço da vacina Covid-19

Veja também:

As pessoas com 35 ou mais anos já podem, a partir desta quinta-feira à tarde, agendar dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.



Atualmente, podem marcar a dose de reforço (e a vacina da gripe, se elegível) as pessoas com:

60 ou mais anos

35 ou mais anos

18 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Segundo dados de quarta-feira Direção-Geral da Saúde, mais de quatro milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 e mais de 8,7 milhões têm a vacinação primária completa.



Portugal registou nas últimas 24 horas um novo máximo diário de infeções. São mais 56.426 novos casos. Há também registo de 34 mortos.

O número de internados também subiu e são agora mais de dois mil (2.004), mais 45 do que ontem, dos quais 152 em cuidados intensivos (menos um do que ontem).

A região Norte mantém-se na liderança de maior número de novos casos, com 24.422, quase 50%. seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 17.341 novos casos.



Neste momento, há mais de 380 mil casos ativos da doença (384.568) e mais de 770 mil pessoas em isolamento.

Desde o início da pandemia, Portugal já contou 2.059.595 casos de Covid, dos quais 19.447 morreram e 1.655.580 conseguiram recuperar.