Maiores de 35 anos já podem agendar dose de reforço da vacina Covid-19

Veja também:

As pessoas com 35 ou mais anos já podem, a partir desta quinta-feira à tarde, agendar dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.



Atualmente, podem marcar a dose de reforço (e a vacina da gripe, se elegível) as pessoas com:

60 ou mais anos

35 ou mais anos

18 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Portugal registou nas últimas 24 horas um novo máximo diário de infeções. São mais 56.426 novos casos. Há também registo de 34 mortos.

O número de internados também subiu e são agora mais de dois mil (2.004), mais 45 do que ontem, dos quais 152 em cuidados intensivos (menos um do que ontem).

A região Norte mantém-se na liderança de maior número de novos casos, com 24.422, quase 50%. seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 17.341 novos casos.



Neste momento, há mais de 380 mil casos ativos da doença (384.568) e mais de 770 mil pessoas em isolamento.

Desde o início da pandemia, Portugal já contou 2.059.595 casos de Covid, dos quais 19.447 morreram e 1.655.580 conseguiram recuperar.