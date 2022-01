Legislativas: Portal de voto antecipado permite inscrição fraudulenta

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) reconheceu hoje que existem "deficiências" no Portal de voto antecipado, as quais "permitem a inscrição fraudulenta por terceiros" para a votação antecipada por mobilidade.

Em esclarecimento solicitado pela agência Lusa, a CNPD indicou que estas deficiências "incluem o voto em mobilidade, o voto em confinamento e o voto para residentes em lares". .

A informação da comissão surge na sequência da notícia do Expresso, segundo a qual "a plataforma de agendamento do voto antecipado para as legislativas através da Internet permite o registo em nome de pessoas que constam nos cadernos eleitorais, desde que se saiba o nome completo e a data de nascimento". .

"Uma vez dentro da plataforma, é possível assumir o controlo do agendamento do voto antecipado da potencial vítima, uma vez que o intruso passa a ter a capacidade de inserir um endereço de "e-mail" e um número de telefone, que servem de meios de contacto para gerir todo o processo e receber notificações relacionadas com o processo", escreve o Expresso.

Segundo a CNPD, "as falhas detetadas permitem a inscrição fraudulenta por terceiros para voto antecipado por mobilidade, bastando para tal conhecer o nome e data de nascimento ou o número de identificação civil e data de nascimento de uma pessoa".

A CNPD sublinha que, "de qualquer modo, isso não afeta o exercício do direito de voto".

Mas refere que esta situação permite "a consulta por terceiros a inscrições feitas diretamente pelos titulares dos dados, embora os dados de contacto existentes fornecidos pelos titulares se encontrem mascarados, não sendo, por isso, dados a conhecer".