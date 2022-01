Covid-19. “Há mais infeções nas crianças”, pelo que é de esperar “mais complicações”

“Neste momento, há mais infeções nas crianças do que havia em janeiro do ano passado e, portanto, será de esperar que as complicações também surjam mais, por uma questão percentual, basicamente”, acrescenta, nestas declarações à Renascença .

Os casos de Covid-19 estão a aumentar e têm incidido agora mais as crianças e os adolescentes, uma situação que já está a ter reflexos nos hospitais, nomeadamente no D. Estefânia, em Lisboa, que tem assistido a um aumento da procura.

Quanto a crianças internadas nos cuidados intensivos, são situações que derivam de complicações várias, incluindo efeitos tardios da Covid-19.

“Temos duas crianças que têm doenças crónicas e que tiveram uma agudização que motivou o internamento. São as duas positivas para o SARS-Cov e, aqui sim, pensamos que a infeção causou a descompensação da doença crónica”, começa por explicar o diretor do serviço.

“Temos uma criança que ainda está em investigação – tem sintomas neurológicos que podem ser atribuídos ao SARS-Cov – e depois temos quatro crianças que têm uma complicação tardia, pós-infecciosa do SARS-CoV, que é uma complicação que surge umas semanas depois da infeção”, indica.

“São crianças que apresentam novamente um quadro de febre alta, inflamações da boca, dos olhos, com borbulhas do corpo e às vezes com alterações termodinâmicas, com a tensão baixa, etc, e que precisam muitas vezes de algum recurso a cuidados intensivos porque têm estas complicações e algumas complicações cardíacas, entre outras”, explica ainda.