Novo máximo de infetados. Mais de 50 mil casos e 33 mortos em dia com nova descida do R

Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais 33 mortos e 52.549 infetados com Covid-19.

De acordo com os dados do relatório desta quarta-feira, o valor do R voltou a descer e está agora a 1,11 a nível nacional. Já a incidência sobe novamente para 4.490, 9 casos por 100 mil habitantes.

O número de internados regista uma ligeira subida para 1.959, mais quatro do que ontem, dos quais 153 em cuidados intensivos, menos sete do que ontem.

Das 33 vítimas mortais, 16 tinham mais de 80 anos, 11 entre os 70 e os 79 anos, quatro entre os 60 e os 69 anos e duas tinhas entre 50 e 59 anos.

Ainda segundo o relatório da DGS, há neste momento mais de 700 mil pessoas em isolamento.

Desde o início da pandemia, Portugal registou mais de dois milhões de infetados (2.003.169), dos quais 19.413 acabaram por morrer e 1.627.279 recuperaram.