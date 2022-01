Metade das vagas para médicos de família ficaram por ocupar em Lisboa e Vale do Tejo

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) lamentou esta quarta-feira que metade das vagas do concurso para médicos de família, aberto em dezembro de 2021, tenham ficado por preencher em Lisboa e Vale do Tejo, e enumerou vários motivos para esta situação.

O SIM refere, em comunicado, que “só foram ocupadas 32 das 66 vagas em Lisboa e Vale do Tejo”, no âmbito do concurso de 2.ª época de 2021 para médicos de Medicina Geral e Familiar no Serviço Nacional de Saúde e adianta que a nível nacional “para um total de 235 vagas e 241 candidatos, foram apenas preenchidas 160 vagas. Ou seja, 81 médicos que concorreram ao concurso optaram por não escolher qualquer vaga”.

“A estes, acrescem ainda os médicos que denunciarão os contratos durante o período experimental face às condições de trabalho com que serão confrontados em várias instituições do Serviço Nacional de Saúde”, refere o SIM.

Num comunicado divulgado nesta terça-feira, o Ministério da Saúde (MS) tinha afirmado que “pela primeira vez, este concurso não encerra com esta escolha”.

“O Despacho n.º 12248-A/2021, de 16 de dezembro, permite que, mediante autorização do Ministério da Saúde, as Unidades Locais de Saúde tenham autorização para recrutar médicos e as Administrações Regionais de Saúde para abrir novos concursos para preencher as vagas que não foram escolhidas”, adiantava o MS.

Segundo o Ministério, das 160 vagas ocupadas, 93 situam-se na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, 32 na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, 27 na ARS do Centro, seis na ARS do Algarve e duas na ARS do Alentejo.

Sublinhou ainda que as 235 vagas abertas para este concurso representam, para a época especial de avaliação, “o maior número de vagas” disponibilizadas nesta área nos últimos seis anos e “o maior número” de médicos recrutados (160), um número que o MS estima que permitirá a cerca de 300 mil utentes terem acesso a médico de família.