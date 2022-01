​Mau tempo nos Açores desalojou sete pessoas. Pior já terá passado

Nos Açores, o mau tempo que nos últimos dias se tem feito sentir começa a dar tréguas. As autoridades registaram mais de duas dezenas de ocorrências, quase todas relacionadas com inundações de casas e estradas, e há indicação de sete desalojados.



“As situações que se verificaram foi na Terceira, uma família de três pessoas que foram alojadas pelos serviços camarários e em São Miguel quatro pessoas que foram alojadas numa pensão local. Estão bem e a situação está ultrapassada, aguardam que tenham condições para voltar às suas casas”, explicou o presidente da Proteção Civil açoriana, Eduardo Faria.

Os concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Povoação, na Ilha de São Miguel, e os concelhos da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo, na Ilha da Terceira, foram os mais afetados pela depressão que passou pelo arquipélago.

As ilhas do grupo Oriental e Central do arquipélago dos Açores estiveram sob aviso laranja, até às 00h00 de quarta-feira, devido a chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada.