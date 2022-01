Matemático prevê adiamento do pico de casos da quinta vaga de Covid-19

O crescente número de casos de covid-19 vai adiar o pico da quinta vaga da pandemia. As contas são do matemático Óscar Felgueiras, no dia de novo máximo de infetados: mais de 50 mil.

Ouvido pela Renascença, o professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto refere que as infeções em crianças e adolescentes são as que mais têm contribuído para a tendência de subida.

"Tinha havido um abrandamento do crescimento, só que, na última semana, houve um crescimento muito forte do número de casos em crianças. Esse aumento nota-rse bastante, tanto nas crianças como nos adolescentes. Acaba por se notar também na faixa etária dos 30 a 49. Portanto, os casos em crianças estão com uma trajetória de subida que não parece que vá parar já. É natural que ainda tenhamos algum impulso vindo daí, que demore mais um pouco atingimos o pico", considera o matemático.

Óscar Felgueiras, que tem ajudado as autoridades de saúde a prever cenários durante a pandemia, refere que, apesar deste aumento do número de casos de infeção por SARS-CoV2, o impacto no número de eleitores isolados não será grande. Considera que a previsão de 400 mil se deverá mante.

"Não parece ser muito longe daquilo que acontecerá, no sentido em que, de facto, há grande concentração dos casos atuais nos jovens, que não estão em idade elegível para votar. Portanto essa estimativa parece-me que continuará a ser relativamente plausível", afirma.