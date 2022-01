Há um “bloqueio económico no acesso à Justiça”, não só pelo valor das custas judiciárias, como pelos critérios para receber apoio judiciário. A denúncia é feita na Renascença pela coordenadora-executiva do Observatório Permanente da Justiça.

Conceição Gomes considera que se trata de um problema grave de direitos humanos e não vê qualquer compromisso claro dos grandes partidos para o resolver. Diz que falta, em geral, uma reflexão séria sobre os problemas da Justiça e reclama um compromisso sério para baixar o valor das custas judiciárias e permitir que o apoio judiciário não seja apenas para indigentes.

Das ideias apresentadas pelos vários partidos com representação parlamentar nos seus programas eleitorais vê soluções para os problemas da Justiça que, ao longo do tempo, têm sido diagnosticados pelo Observatório?

Entre tantos programas e tantas medidas, naturalmente há algumas que se destinam a resolver problemas já identificados por nós. Por todos os programas passa a ideia da ineficácia do sistema, da morosidade, da necessidade de mais transparência.

O PS, e penso que o BE também, falam em relatórios, em prestação de contas com alguma regularidade para dar mais transparência ao sistema. É uma ideia interessante, mas também não é a primeira vez que é apresentada. Duma maneira geral, diria que os partidos apresentam sobretudo ideias avulsas. Muitas ideias avulsas. Não vejo nada de novo e sobretudo não vejo objetivos, não vejo fundamento para as propostas. O que nós precisávamos era de uma sistematização, de uma agenda estratégica, que definisse objetivos e as medidas capazes de os concretizar.

Com tantos problemas que têm sido reconhecidos, não a surpreende que a Justiça não seja uma prioridade dos programas eleitorais da generalidade dos partidos, com exceção talvez do PSD e do Iniciativa Liberal? No programa do PS, por exemplo, são definidas 12 prioridades para os próximos quatro anos e nenhuma delas diz respeito à Justiça

Para o Governo que cessou funções, a Justiça não foi uma prioridade – ou, pelo menos, se foi, não se percebeu onde é que essa prioridade se concretizou. Mas a verdade é que a Justiça, com exceção da questão da corrupção – e não se percebeu muito bem o que é que os partidos equacionavam – esteve praticamente ausente dos debates eleitorais. Mas ela aparece em todos os programas dos partidos, embora com mais ênfase de facto nos programas do PSD e do Iniciativa Liberal.

Esses dois partidos falam em medidas muito concretas, nomeadamente no reforço de meios. O PCP e o BE também.

Sim, têm mais medidas concretas do que tem o programa do Partido Socialista. Agora a ideia que eu recolho quando olho para os diferentes programas é que há muita falta de reflexão séria, no sentido de uma reflexão informada, consolidada sobre os problemas da Justiça. Até porque estamos a falar de um sistema que tem uma grande complexidade. E olhando para os programas eu não vejo políticas, políticas públicas devidamente informadas, refletidas, e com um olhar para o sistema no seu todo.