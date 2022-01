Há menos portugueses a emigrar para os EUA. É o valor mais baixo em 20 anos

O número de emigrantes portugueses para os Estados Unidos em 2020 foi o mais baixo dos últimos 20 anos, segundo o Departamento norte-americano de Segurança Interna, que registou a entrada de 679 nacionais no período em análise.

"Em 2020, a entrada de portugueses nos EUA atingiu o valor mínimo de toda a série em análise, tendo registado um decréscimo acentuado que, ainda assim, foi inferior ao registado no total de entradas de estrangeiros no país (-27.8% e -31.4%, respetivamente)", segundo dados do organismo norte-americano, citados nesta terça-feira pelo Observatório da Emigração.

o Departamento norte-americano de Segurança Interna registou 707,362 de entradas de estrangeiros nos Estados Unidos em 2020, tendo os portugueses representado 0,1% daquele valor.

O decréscimo do interesse da emigração portuguesa pelos Estados Unidos acontece depois de em 2019 ter aumentado e interrompido uma queda que se registava desde 2017.

Com este novo decréscimo, o número de nacionais portugueses entrados naquele país encontra-se no valor mais distante do registado em 2001: 1,609, o mais alto dos últimos 20 anos.

Em termos relativos, a emigração portuguesa para os Estados Unidos continua a representar uma fração muito pequena da imigração daquele país (0,1%).