Encontrado corpo de jovem desaparecida no Porto

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) anunciou na tarde desta terça-feira ter encontrado o corpo de uma jovem de 16 anos na praia dos Ingleses, no Porto, que estava desaparecidadesde a manhã de segunda-feira.

O óbito foi declarado no local pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), indica a AMN.

"O alerta foi recebido pelas 19h05, através de populares, a informar que tinha sido avistado um corpo na zona de rebentação da praia dos Ingleses, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, do INEM e dos Bombeiros Voluntários Portuenses", lê-se numa nota divulgada no site da AMN na Internet.

De acordo com as autoridades, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto pelos Bombeiros Voluntários Portuenses.

"O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da jovem", tendo o Comando-local da Polícia Marítima do Douro tomado conta da ocorrência, é acrescentado.

Durante o dia desta terça-feira, a AMN efetuou buscas pela jovem, de nacionalidade portuguesa, que terá desaparecido na segunda-feira, depois de ter saído de casa para a escola e não ter regressado a casa na zona do Porto.