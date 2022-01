Demissões no Hospital de Beja. “Consultas terão de ser adiadas um ou dois meses”

Pode tudo ficar pior do que o que está, avisa Alexandre Valentim Lourenço, responsável pela secção Sul da Ordem dos Médicos. A demissão dos chefes de equipa de Urgências do Hospital de Beja vem juntar-se a outras, conhecidas nos últimos meses, que são fruto da falta de condições de trabalho, um quadro agravado com a pandemia.

Na opinião de Alexandre Lourenço, a falta de profissionais vai manter-se e será necessário adiar consultas para fazer face a outros casos mais graves.

“Eles já têm muito trabalho sem pandemia e, por isso, os mesmos médicos – e não há mais; em Beja não se recrutam médicos de nenhum sítio, porque está muito afastado dos outros centros – além de fazerem o seu trabalho normal da medicina interna, do internamento, da consulta e da urgência normal, tiveram de criar circuitos específicos repentinamente para atender os doentes covid do distrito”, começa por explicar à Renascença.

“Eles não conseguem fazer e por isso entregaram esse pedido [de demissão], esse protesto assinado pelos 12, e também fizeram pedidos de escusa de responsabilidade por não estarem estabelecidas as condições necessárias para garantirem a segurança no normal atendimento”, acrescenta, lembrando que noutras situações semelhantes o que “tem acontecido é que não conseguem fazer contratações repentinas, não conseguem colmatar a falta de recursos humanos”.

Por isso, “na prática, vão-se protelar as situações”. Em Beja, tentar-se-á “manter os sistemas abertos, até porque não há muitas alternativas”, sublinha o médico ginecologista.

Hospital, só em caso de urgência

O responsável pede à população que recorra ao hospital “essencialmente em situações de urgência”.

Mesmo assim, em Beja, “será preciso desencadear mecanismos para as quais algumas rotinas tenham de ser canceladas para responder a esta situação de emergência, porque manter um serviço de atendimento respiratório em paralelo com o serviço de urgência significa que pelo menos as consultas normais, de rotina, terão de ser adiadas para daqui a um ou dois meses, quando esta fase acalmar”.