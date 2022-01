Covid-19. Mãe internada no São João vai sair dos cuidados intensivos

A mulher que deu entrada com Covid-19 no Hospital de São João, no Porto, ainda grávida, será transferida dos cuidados intensivos nas próximas horas para enfermaria de obstetrícia, anuncia o hospital nesta terça-feira.

A mulher de 33 anos deu entrada na unidade hospitalar há 11 dias com doença grave, tendo sido necessário ligá-la ao suporte ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal), um dispositivo essencial ao tratamento de doentes críticos infetados com o novo coronavírus.

A evolução do estado de saúde tem sido “muito favorável”, pelo que será transferida para a enfermaria.

“O bebé Salvador, que fez ontem [segunda-feira] 35 semanas, encontra-se estável, a evoluir muito favoravelmente, e deverá ter alta hospitalar nos próximos dias”, indica ainda o comunicado do hospital.

Esta é a terceira grávida infetada com Covid-19 a necessitar de suporte de ECMO no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).