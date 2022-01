Casa da Música evacuada devido a incêndio

A Casa da Música teve hoje que ser evacuada durante a tarde devido a um incêndio numa viatura no Piso -3, disseram à Lusa fontes da instituição e dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Do incêndio no carro estacionado no piso de garagem do edifício resultou um ferido, cuja gravidade está a ser ainda avaliada, acrescentou a fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado pelas 14h41 e, meia hora depois, o fogo na viatura estacionada foi controlado e procedia-se já à ventilação do local, acrescentou a fonte.

Pelas 15h45 as pessoas já tinham voltado aos seus locais de trabalho, acrescentou a fonte da Casa da Música contactada pela Lusa.