​Açores em alerta com chuva forte e persistente

Os Açores estão em alerta com chuva forte e persistente. Até à meia-noite desta terça-feira, o aviso meteorológico é de cor laranja, e está ativo nos grupos Central e Oriental.



Em causa está a passagem de uma depressão com perturbações frontais, durante a qual deverão atingir-se valores de precipitação entre os 20 e os 40 milímetros por hora.

Mais até que a intensidade da chuva, o problema está na persistência com que tem caído desde a noite de segunda-feira, e irá continuar a cair pelo menos até quarta-feira.

Para já, a Ilha Terceira tem sido a mais atingida, e foi no concelho da Praia da Vitória que se registaram todas as oito ocorrências sinalizadas pela proteção civil regional: quatro casas inundadas, sem feridos ou desalojados, e quadro estradas também afetadas pela acumulação de água, mas sem terem sido totalmente cortadas.

Eduardo Faria, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, espera uma tarde e uma noite de muito trabalho, agora também na ilha de S. Miguel.

“As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para que o aviso se mantenha laranja até à meia-noite, e depois passe a amarelo para os grupos Central e Oriental até às 6h00 da manhã. Durante a tarde desta terça-feira, as condições em S. Miguel e Santa. Maria, mas em especial em S. Miguel, irão agravar-se”, diz a mesma fonte.

Previsões que levam a proteção civil a renovar o apelo às populações, para que também adotem medidas preventivas.

Eduardo Faria pede que “a população se mantenha atenta, que circule o menos possível e só em situações de necessidade, e proceda à limpeza dos sistemas de escoamento de águas”.

O presidente da proteção civil açoriana pede “especial atenção às cheias e às derrocadas que possam acontecer nas próximas horas”.