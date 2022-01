Tem 40 ou mais anos? Já pode agendar dose de reforço da vacina Covid-19

Veja também:

As pessoas com 40 ou mais anos podem agendar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira à tarde. A informação é veiculada no site do SNS dedicado à doença.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.

Atualmente, podem marcar a dose de reforço (e a vacina da gripe, se elegível) as pessoas com:

60 ou mais anos

40 ou mais anos

18 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Segundo o relatório de vacinação divulgado nesta segunda-feira pela DGS, já receberam a dose de reforço contra o novo coronavírus 3.853.422 pessoas.



Vacinados contra a gripe estão 2.516.734 portugueses.

Em termos de faixas etárias, 90% das pessoas com mais de 80 anos têm a dose de reforço, bem como 92% dos que têm entre 70 e 79 anos, 81% das pessoas entre os 60 e os 69 anos e 52% das pessoas na faixa etária entre os 50 e os 59 anos.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 31 mortos e 21.917 infetados com Covid-19. Os números são avançados pelo relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

O documento indica ainda um forte aumento do número de internados. Há agora 1.938 internados com Covid-19, mais 125 do que ontem, dos quais 174 em cuidados intensivos, mais seis do que no domingo.