Portugal à beira dos dois mil internados com Covid, em dia com mais 31 mortos

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 31 mortos e 21.917 infetados com Covid-19. Os números são avançados pelo relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

O documento ainda para um forte aumento do número de internados. Há agora 1.938 internados com Covid-19, mais 125 do que ontem, dos quais 174 em cuidados intensivos, mais seis do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.906.891 casos da doença, dos quais 19.334 morreram e 1.556.399 conseguiram recuperar.